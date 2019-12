Rib Software will 2020 kräftig wachsen - Gewinnziel aber unter Erwartungen

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Bausoftwarehersteller RIB Software peilt im neuen Jahr ein kräftiges Wachstum an. Der Umsatz soll auf 260 bis 300 Millionen Euro steigen, wie das SDax-Unternehmen am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Beim operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sollen 52 bis 60 Millionen Euro erreicht werden. Am Markt kamen die Ziele schlecht an: Die Aktien fielen zuletzt um rund zwei Prozent. Während der Umsatzausblick noch im Rahmen der Markterwartungen liege, hinke das Gewinnziel der durchschnittlichen Schätzung hinterher, erklärte ein Händler.

Das Unternehmen erreichte den Angaben zufolge 2019 die eigenen Ziele. Die hatte Rib, das vom starken Cloudgeschäft profitiert, erst im September für den Umsatz auf 210 bis 225 Millionen Euro und für das operative Ergebnis auf 46 bis 52 Millionen Euro angehoben./mis/fba