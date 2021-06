RKI - Delta-Variante breitet sich in Deutschland weiter aus

Berlin (Reuters) - Die Delta-Variante des Coronavirus breitet sich in Deutschland weiter aus.

Ihr Anteil an den positiven Corona-Tests stieg in der Woche vom 31. Mai bis 06. Juni auf 6,2 Prozent nach 3,7 Prozent in der Vorwoche, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch mitteilte. Die Variante wurde zunächst in Indien nachgewiesen und ist Experten zufolge deutlich ansteckender als die Alpha-Variante, die dem RKI zufolge mit über 86 Prozent in Deutschland gegenwärtig dominiert. Großbritannien hatte am Montag wegen der raschen Ausbreitung der Delta-Variante auf der Insel ungeachtet des fortgeschrittenen Impfprogramms geplante Lockerungsschritte um einen Monat verschoben.