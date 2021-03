RKI meldet deutlichen Anstieg der neuen Positiv-Tests auf 22.657

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet einen sprunghaften Anstieg bei den neuen Corona-Fallzahlen.

Binnen 24 Stunden seien 22.657 neue Positiv-Tests verzeichnet worden, teilte das RKI am Donnerstag mit. Das sind 5153 mehr als am Donnerstag vor einer Woche, und es ist zugleich der größte Anstieg seit dem 9. Januar. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 113,3 von 108,1 am Mittwoch. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 228 weitere Menschen starben, die positiv getestet wurden. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 75.440. Insgesamt wurden bislang mehr als 2,71 Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet. Kanzlerin Angela Merkel hatte am Mittwoch betont, dass sich das Land in einer dritten Pandemiewelle befinde. Andere EU-Länder wie Österreich und Belgien, die eine ähnliche Entwicklung sehen, hatten für Teile des Landes wieder drastischere Einschränkungen im öffentlichen Leben beschlossen.

Die regionalen Unterschiede sind weiter sehr groß. Die höchste Inzidenz meldete Thüringen mit 220,1, den niedrigsten Wert Schleswig-Holstein mit 59,8. Auch Sachsen an der Grenze zu Tschechien meldete einen starken Anstieg auf nun 167,3. An diesem Donnerstag wollen die EU-Staats- und Regierungschefs auf einem virtuellen Gipfel über die Corona-Lage und eine mögliche Beschleunigung der Impfkampagne sprechen.