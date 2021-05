RKI meldet weiter sinkende Corona-Zahlen - Inzidenz fällt auf 125,7

Berlin (Reuters) - Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Deutschland sinkt im Wochenvergleich weiter: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Freitag 18.485 neue Corona-Fälle.

Das sind gut 5800 Fälle weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt auf 125,7 von 129,1 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Virus angesteckt haben. Das RKI meldete zudem innerhalb von 24 Stunden 284 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Die Gesamtzahl der Toten stieg damit auf 84.410.

Die regionalen Unterschiede bei den Corona-Fallzahlen sind weiter groß. Thüringen ist mit einer Inzidenz von 189 das Bundesland mit dem höchsten Wert. Kein Bundesland liegt aber mehr über der Schwelle von 200. Schleswig-Holstein registriert mit 53,8 erneut den niedrigsten Wert. Insgesamt verzeichnen mit Niedersachsen, Hamburg, Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern jetzt sechs Bundesländer einen Wert unter 100 - Rheinland-Pfalz liegt nur knapp darüber. Übersteigt die Inzidenz diese Marke, müssen etwa Kontaktbeschränkungen verschärft werden - darunter sind in Landkreisen und Städten mit entsprechend niedrigeren Zahlen Öffnungsschritte möglich. Das RKI gibt mittlerweile 18 Landkreise an, die bereits unter einer Inzidenz von 50 liegen. Nur noch elf Kreise weisen einen Wert von mehr als 250 auf. Im Saale-Orla-Kreis in Thüringen liegt die Inzidenz allerdings noch bei 483,1, Tendenz aber auch hier sinkend.