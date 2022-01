Roblox: Bär vs. Bulle

In der Tech-Welt scheint jeder über das Metaversum zu sprechen. Aber was genau ist das Metaversum? Die Möglichkeiten, was daraus werden könnte, sind scheinbar grenzenlos, aber die derzeitige Vorstellung ist, dass es sich um eine dreidimensionale Welt handelt, in der Nutzer miteinander und mit der Umwelt interagieren, oft über Avatare. Sie kann für viele Anwendungen genutzt werden, z. B. für geschäftliche, soziale oder spielerische Zwecke - und bei Roblox dreht sich alles um Spiele. Das Unternehmen bietet eine Plattform, auf der die Nutzer kostenlos Spiele erstellen oder spielen können. Den größten Teil seiner Einnahmen erzielt Roblox durch den Verkauf von „Robux“, die für Käufe verwendet werden können, die das Spielerlebnis verbessern.

Investoren sind auf der Suche nach den besten Aktien, um in diese wachsende Branche einzusteigen. Viele Unternehmen sind nur in geringem Maße in dieser Branche tätig oder dilettieren ein wenig, aber Roblox ist ein reiner Metaverse-Wachstumswert. Ist die Aktie deshalb ein Kauf?

Der bullische Fall

Die Einnahmen von Roblox sind dank der Pandemie explodiert, aber es gibt Anzeichen dafür, dass dies erst der Anfang ist. Im dritten Quartal 2019 machte das Unternehmen nur 131,1 Millionen US-Dollar. Zwei Jahre später, im dritten Quartal 2021, lag der Umsatz bei 509,3 Millionen US-Dollar. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 97 %.

DATENQUELLE: ROBLOX. GRAFIK: AUTOR.

Roblox erwirtschaftet auch einen positiven Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (CFO), allein im dritten Quartal 2021 waren es über 181 Millionen US-Dollar. In den letzten vier Quartalen hat das Unternehmen einen CFO von 715,9 Mio. US-Dollar erwirtschaftet - das ist nicht gerade wenig. Auch die Zahl der täglich aktiven Nutzer (DAU) steigt weiter: Im Q3 2021 wuchs sie im Vergleich zum Vorjahr um 31 % auf 47,3 Millionen DAU. Mehr als die Hälfte aller Nutzer sind jetzt über 13 Jahre alt, im Gegensatz zu vor der Pandemie, als die meisten Nutzer unter 13 Jahre alt waren. Das ist ermutigend, denn Erwachsene haben in der Regel mehr Kaufkraft. Auch die Nutzungsdauer steigt stetig an. Das war schon vor der Omicron-Variante der Fall und zeigt, dass Roblox auch nach der Pandemie noch Bestand haben wird. Das Metaverse ist die Zukunft der Spiele, und Roblox hat eine hervorragende Plattform. Die Roblox-Aktie wird trotz des kurzfristigen makroökonomischen Gegenwinds ein langfristiger Gewinner sein.

Das bärische Argument

Zweifelsohne hat Roblox eine großartige Strategie zur Steigerung der Einnahmen während der Pandemie umgesetzt. Auch der Anstieg der Nutzerbasis ist beeindruckend. Allerdings hat das Unternehmen noch nicht bewiesen, dass es ein langfristig profitables Modell hat, und es gibt mehrere besorgniserregende Anzeichen.

Erstens verlangsamt sich das Umsatzwachstum bereits. Im ersten Quartal 2021 verzeichnete Roblox ein Umsatzwachstum von 140 % im Vergleich zum Vorjahr. In den darauffolgenden Quartalen sank dieser Wert kontinuierlich auf 127 % im zweiten Quartal 2021 und 102 % im dritten Quartal. Dieser Trend wird sich wahrscheinlich in Q4 und darüber hinaus fortsetzen. Außerdem nimmt der Nettoverlust des Unternehmens zu. Im 3. Quartal 2020 verlor das Unternehmen 48,6 Millionen US-Dollar. Dieser Verlust stieg in Q3 2021 auf 74 Millionen US-Dollar. Wenn das Unternehmen in Zeiten einer Pandemie, in denen die Nutzer weniger andere Unterhaltungsmöglichkeiten haben, Schwierigkeiten hat, Gewinne zu erzielen, verheißt das nichts Gutes für die Zukunft.

Auch das bereinigte EBITDA fällt seit Q4 2021, dem letzten Höhepunkt der Pandemie, stetig. In diesem Quartal verzeichnete Roblox ein bereinigtes EBITDA von über 225 Millionen US-Dollar. Im dritten Quartal 2021 sind es nur noch 135,7 Millionen US-Dollar.

DATENQUELLE: ROBLOX. GRAFIK VOM AUTOR.

Der makroökonomische Trend schadet auch der Roblox-Aktie, und das könnte sich fortsetzen. Die US-Notenbank hat angesichts der steigenden Inflation die Zinswende eingeleitet. Da die Inflation in den USA bei fast 7 % liegt, werden die Zinssätze bald steigen. Das hat zu höheren Renditen und starken Kursverlusten bei vielen Wachstumsaktien geführt. Dies könnte nur von kurzer Dauer sein; Roblox könnte jedoch noch viel weiter fallen. Das Unternehmen wird derzeit mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 18 gehandelt. Das langsamere Wachstum, der Abwärtstrend beim bereinigten EBITDA und die makroökonomischen Bedingungen machen es wahrscheinlich, dass diese Aktie in absehbarer Zukunft schlechter abschneiden wird als der Markt.

Sowohl die Bullen als auch die Bären haben überzeugende Argumente. Das hohe Wachstum, die wachsende Nutzerbasis und die beeindruckenden Cashflow-Zuwächse sind unbestreitbar. Allerdings kämpft das Unternehmen mit der Rendite und wird möglicherweise nicht in der Lage sein, seiner aktuellen Bewertung gerecht zu werden, insbesondere angesichts des schwierigen makroökonomischen Umfelds. Roblox muss auch beweisen, dass es über die Pandemie hinaus Bestand hat. Für langfristig orientierte Anleger, die Aktien von Roblox erwerben möchten, gibt es wahrscheinlich bessere Einstiegspunkte.

Der Artikel Roblox: Bär vs. Bulle ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Bradley Guichard auf Englisch verfasst und am 12.01.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt die Roblox Corporation.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images