Roche will Deutschland drei Millionen Virus-Antikörpertests liefern

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Pharmakonzern Roche will seinen Test zum Nachweis von Coronavirus-Antikörpern noch in diesem Monat an Gesundheitseinrichtungen in Deutschland ausliefern.

Antikörpertests würden dabei helfen, den Prozentsatz der Bevölkerung zu bestimmen, der mit dem Virus infiziert worden sei, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Montag am Roche-Standort Penzberg, wo der Test unter anderem hergestellt wird. Roche werde im Mai drei Millionen Tests liefern, erklärte Spahn. In den kommenden Monaten sollen dann fünf Millionen Tests monatlich sein.

Um Tests in großer Menge bereitstellen zu können, wird Roche die Produktionskapazität in Penzberg für 170 Millionen Euro ausbauen, sagte Roche-Präsident Christoph Franz am Montag nach einem Besuch des Werks im Begleitung von Spahn und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Roche hatte am Vortag die Notzulassung der US-Arzneimittelbehörde FDA für einen Corona-Antikörpertest erhalten. Nachzuweisen, dass jemand bereits eine Infektion durchgemacht und Antikörper gegen das Virus gebildet hat, gilt ebenfalls als ein entscheidender Faktor zur Abkehr von den Pandemie-Einschränkungen.

Weitere 250 Millionen Euro will der Konzern aus Basel in Penzberg in den nächsten vier Jahren in ein neues Zentrum für die Erforschung und Entwicklung von diagnostischen Tests stecken. An dem Hub werde sich Bayern mit 40 Millionen Euro beteiligen, sagte Söder.