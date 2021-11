Röttgen will CDU-Chef werden und Franziska Hoppermann als Generalsekretärin

Berlin (Reuters) - Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen ist in das Rennen um die Nachfolge von Parteichef Armin Laschet eingestiegen. Der 56-Jährige gab am Freitag in Berlin offiziell seine Kandidatur bekannt, über die bereits seit längerem spekuliert wurde. Röttgen kündigte zudem an, im Fall seiner Wahl die 39-jährige Hamburger Bundestagsabgeordnete Franziska Hoppermann zur neuen Generalsekretärin machen zu wollen. Er plädierte für einen klaren Mitte-Kurs seiner Partei. "Wir haben in der Mitte Stimmen verloren und wir werden in der Mitte die Stimmen zurückerobern", sagte das CDU-Präsidiumsmitglied. Er trete nach 2020 zum zweiten Mal an "aus tiefer Überzeugung, dass es kein 'weiter so' gibt, erst recht kein Zurück". Röttgen machte zugleich deutlich, dass er im Falle einer Wahl nicht Chef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und damit Oppositionsführer werden will. "Ich werde mit Ralph Brinkhaus eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten", sagte er mit Blick auf den amtierenden Fraktionschef.

Die CDU führt nach der Niederlage bei der Bundestagswahl ab 17. Dezember eine Mitgliederbefragung durch, wer neuer CDU-Chef werden soll. Nach der Befragung der Basis will die CDU die neue Parteispitze auf einem Bundesparteitag im Januar wählen.

