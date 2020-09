Roku-Aktie: In 5 Jahren „fair“ oder sogar „günstig“ bewertet?

Die Aktie von Roku ist eine der spannendsten und womöglich disruptivsten, wenn es um den noch jungen Markt des Streamings geht. Die Plattform dieses Unternehmens bietet Streamern schließlich die Möglichkeit, ihre Inhalte zu bündeln und aus einem Guss abzurufen.

Gleichzeitig fungiert Roku als Suchmaschine für Content in anderen Diensten. Das kann ein starkes Geschäftsmodell sein, das vom künftigen Marktwachstum und der Konkurrenz überproportional profitiert.

So mancher Investor wird sich möglicherweise jedoch scheuen, zu investieren, weil die Bewertung vergleichsweise teuer ist. Gemessen an einem Quartalsumsatz von zuletzt ca. 356 Mio. US-Dollar und einer Marktkapitalisierung von ca. 19,5 Mrd. US-Dollar beläuft sich das Kurs-Umsatz-Verhältnis schließlich auf 13,7.

Doch werfen wir heute einen Blick in die Zukunft: Könnte die Aktie in fünf Jahren möglicherweise günstig bewertet sein? Oder zumindest bedeutend preiswerter?

Roku: Wachstum im Überblick!

Günstiger definitiv, denn immerhin handelt es sich bei Roku um eine klare und trendstarke Wachstumsgeschichte. Alleine im letzten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 42 %. Aber rechnen wir für unsere Zwecke einfach mal im Durchschnitt mit einem Wachstum von 35 % pro Jahr, um ein Bild der möglichen Bewertung nach fünf Jahren zu erhalten.

Wenn es Roku schafft, die Umsätze jedes Jahr um 35 % zu steigern, so läge der Quartalsumsatz in fünf Jahren bei rund 1,59 Mrd. US-Dollar. Oder auf das Gesamtjahr gerechnet bei 6,36 Mrd. US-Dollar. Wenn wir das wiederum mit der derzeitigen Marktkapitalisierung von 19,5 Mrd. US-Dollar vergleichen, so läge das Kurs-Umsatz-Verhältnis lediglich noch bei knapp über 3.

Das wiederum können wir definitiv als moderatere oder günstigere Bewertung bezeichnen. Wobei die Ergebnisentwicklung früher oder später natürlich eine Rolle spielen wird. Genauso wie die Festigung eines Wettbewerbsvorteils, das Plattformwachstum und das Wachstum über diesen Zeitraum hinaus. Doch bevor man sich als Investor solchen Fragen widmen kann, heißt es zunächst: Wie wahrscheinlich ist ein solches durchschnittliches Wachstum?

Warum 35 % Umsatzwachstum pro Jahr?

Das ist wiederum eine Fragestellung, die uns jetzt noch etwas intensiver beschäftigen soll. Sprich: Warum sollte es Roku schaffen, ein Umsatzwachstum von 35 % pro Jahr zu erzielen? Definitiv eine spannende Frage, der wir jetzt auf den Grund gehen wollen.

Zum einen sehe ich ein starkes Aufholpotenzial in einem Segment von Roku: der Werbung. Einen Teil der Einkünfte verdient Roku schließlich in diesem Bereich mit programmatischer Werbung. Die Diskrepanz zwischen dem Anstieg der gestreamten Stunden um 65 % und des Umsatzes um lediglich 42 % könnte auf ein Aufholpotenzial schließen lassen. Roku selbst sprach im zweiten Quartal außerdem davon, dass die Werbeausgaben im zweiten Quartal um 24 % zurückgegangen sein dürften. Das zeigt: Hier könnte noch mehr Wachstumspotenzial lauern.

Zudem zeigt Roku konsequent, dass auch jeder Bestandsnutzer weiter monetarisiert wird: Der durchschnittlicher Nutzer gab zuletzt mit 24,92 US-Dollar 18 % im Jahresvergleich mehr aus für die Dienstleistungen. Eine Entwicklung, die auf ein mehrschichtiges Wachstum hindeutet. Zumal Roku mit seinen 14,6 Mrd. gestreamter Stunden zeigt, dass die Nutzung der Plattform immer intensiver wird. Wenn mehr und mehr Streaming-Angebote auf den Markt kommen, könnte sich diese Entwicklung ein weiteres Mal beschleunigen. Der Markt könnte schließlich konsequent undurchsichtiger für Verbraucher werden.

Roku: Eine spannende Aktie!

Ich bleibe daher dabei: Die Aktie von Roku könnte vor einer spannenden Entwicklung stehen. Möglicherweise wird sich das Wachstum sogar noch beschleunigen. Doch selbst falls nicht und mit einem durchschnittlichen Wachstum von 35 % pro Jahr dürfte der Aktie eine spannende und günstigere Zukunft bevorstehen.

Vielleicht ist Roku jetzt die eine Aktie, die den Streaming-Markt mittel- bis langfristig klar outperformen wird. Das Geschäftsmodell und der bisherige operative Erfolg könnten Indikatoren dafür sein, die Foolishe Investoren näher betrachten können.

