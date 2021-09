Roku-Aktie: Starinvestorin kauft den Dip!

Die Roku-Aktie ist weiterhin kurzfristig orientiert nicht gerade erfolgreich. Wenn wir den aktuellen Aktienkurs von ca. 275 Euro (22.09.2021, maßgeblich für alle aktuellen Kurse und fundamentale Kennzahlen) sehen, erkennen wir einen deutlichen Dip. Gemessen am Rekordhoch bei über 410 Euro sogar eine größere Korrektur. Ob wir schon von einem Crash sprechen sollten? Das glaube ich eher noch nicht.

Allerdings ist die relevantere Frage sowieso: Sollte man einen Dip bei der Roku-Aktie kaufen? Interessante Frage. Hier ist jedenfalls eine Starinvestorin, die erneut bei der Streaming-Aktie zugeschlagen hat. Sowie der erweiterte Kontext, den wir davon mitnehmen können.

Roku-Aktie: Starinvestorin in Kauflaune

Wie du dir vielleicht gedacht hast, ist es die Starinvestorin Cathie Wood, die erneut auf die Roku-Aktie gesetzt hat. Im Rahmen der Korrektur zu Wochenbeginn kaufte Wood 43.679 Anteilsscheine des Streaming-Unternehmens. Vielleicht eine Vergleichsgröße: Gemessen an dem aktuellen Aktienkurs von 275,80 Euro liegt das Volumen bei 12 Mio. Euro. Ohne Zweifel nicht wenig Geld, aber die Beteiligung ist insgesamt natürlich größer.

Der Ark Innovation ETF, den Cathie Wood leitet, ist zu 5,24 % in die Roku-Aktie investiert. Rund 1,113 Mrd. US-Dollar sind inzwischen in den Streaming-Akteur investiert. Oder anders gesagt: Die jetzt 12 Mio. Euro, die die Starinvestorin nachgekauft hat, sind vergleichsweise klein.

Trotzdem erfolgte der Zukauf zu einem bemerkenswerten Zeitpunkt. Er zeigt erneut, dass die Starinvestorin gerne günstige Gelegenheiten nutzt, um langfristig orientierte Investitionsentscheidungen zu treffen. Aber warum trifft es genau diese Aktie?

Was sieht die Starinvestorin?

Oder anders gesagt: Welche Perspektive sieht Cathie Wood bei der Roku-Aktie? Eine ausgezeichnete Frage! Meine Vermutung ist jedenfalls, dass die Starinvestorin langfristig orientiert auf das schon heute starke Ökosystem setzt. Rund 55,1 Mio. Nutzer setzen bereits auf diese Streaming-Plattform. Ein solides Ökosystem, das einen interessanten Zugang zum Streaming-Markt schafft.

Mit durchschnittlich 36,46 US-Dollar Umsatz je Nutzer schafft es das Management der Roku-Aktie außerdem, den bisherigen Nutzerkreis zu monetarisieren. Vermutlich dürften einige Investoren derzeit fürchten, dass sich das Wachstum verlangsamt. Mit netto 1,5 Mio. Neu-Streamern zum Ende des letzten Quartals und einem Rückgang der gestreamten Stunden gibt es einen Indikator in diese Richtung. Wobei das möglicherweise ein saisonaler Effekt im Sommer und nach COVID-19 sein könnte.

Im Endeffekt scheint Cathie Wood trotz der Schwäche jedoch von dem Ansatz im Streaming-Markt überzeugt zu sein. Immerhin: Das Umsatzwachstum ist zuletzt mit 81 % im Jahresvergleich sowie einem Plattform-Wachstum von 117 % weiterhin solide gewesen.

Ob das für eine Investitionsthese für dich reicht? Immerhin können wir sagen: Cathie Wood ist jedenfalls langfristig orientiert weiterhin überzeugt von der Roku-Aktie. Vielleicht ein kleinerer Schubs, um dich mit der Aktie zumindest einmal näher auseinanderzusetzen.

