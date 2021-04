Rosenbauer steigert die Dividende

Der österreichische Feuerwehrausstatter Rosenbauer International AG (ISIN: AT0000922554) will eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro je Aktie ausbezahlen. Gegenüber dem Vorjahr (0,80 Euro) ist dies eine Steigerung um 87,5 Prozent. Beim derzeitigen Börsenkurs von 51,40 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,92 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 26. Mai 2021 statt. Dividendenzahltag ist der 4. Juni 2021. Ex-Dividenden-Tag ist der 2. Juni 2021.

Rosenbauer steigerte den Umsatz im Jahr 2020 um 6,8 Prozent auf 1,04 Mrd. Euro (2019: 978,1 Mio. Euro). Das EBIT erreichte mit 57,9 Mio. Euro (2019: 51,9 Mio. Euro) ebenfalls eine historische Rekordmarke, wie am Freitag berichtet wurde. Die EBIT-Marge belief sich auf 5,5 Prozent (2019: 5,3 Prozent). Unter dem Strich legte das Periodenergebnis um 18,7 Prozent auf 41,1 Mio. Euro.

Die Nachfrage nach Feuerwehrtechnik hat sich in der zweiten Jahreshälfte 2020 erholt, wie weiter mitgeteilt wurde, so dass Rosenbauer mit einer Seitwärtsbewegung der globalen Feuerwehrbranche rechnet. Für 2021 wird ein stabiler Umsatz und abermals eine EBIT-Marge im Bereich von 5 Prozent erwartet. Mögliche Geschäftsstörungen durch die COVID-19 Pandemie lassen zum jetzigen Zeitpunkt eine genauere Vorhersage nicht zu.

Das börsennotierte Familienunternehmen besteht in der sechsten Generation und ist heute der größte Feuerwehrausstatter der Welt. Das Unternehmen entwickelt und produziert Fahrzeuge, Löschtechnik, Ausrüstung und Telematiklösungen für Berufs-, Betriebs- und freiwillige Feuerwehren. Die Rosenbauer International AG notiert seit 1994 an der Wiener Börse. Es werden fast 4.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de