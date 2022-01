Roth - Nord Stream 2 als Druckmittel gegen Russland nicht ausschließen

Düsseldorf (Reuters) - Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Michael Roth, hat die umstrittene Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 als Druckmittel gegen Russland ins Spiel gebracht.

"Wir setzen auf eine diplomatisch-politische Lösung und zum diplomatischen Instrumentenkasten gehören auch Sanktionen", sagte der SPD-Poltiker am Dienstag im ARD Morgenmagazin. Sollte es zu einer weiteren "russischen Aggression" gegenüber der Ukraine kommen, könne nichts ausgeschlossen werden. "Wenn wir wirklich zu Sanktionen kommen sollten, und ich hoffe nach wie vor, dass wir das werden vermeiden können, dann können wir nicht im Vorhinein Dinge ausschließen, die möglicherweise von unseren Partnern in der Europäschen Union eingefordert werden."

Die bereits fertiggestellte, aber für den Betrieb noch nicht genehmigte Pipeline soll mehr russisches Gas nach Westeuropa bringen. Durch die rund 1200 Kilometer lange Doppelröhre soll Erdgas von Russland nach Deutschland und in weitere europäische Länder transportiert werden. Gegner der Leitung etwa in der Ukraine argumentieren, dass Europa sich damit in eine zu große Abhängigkeit von Russland begibt.