ROUNDUP/Aktien New York: US-Börsen erobern vorsichtig verlorenes Terrain zurück

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Gewinnmitnahmen sind die Kurse an den wichtigsten US-Aktienbörsen zur Wochenmitte wieder überwiegend gestiegen. Dow und S&P 500 schüttelten ihre Auftaktverluste am Mittwoch rasch ab und auch dem technologielastigen breit aufgestellten Nasdaq-Composite-Index gelang zuletzt der Dreh ins Plus. Zwar seien die Anleger noch vorsichtig, doch schienen die Börsen einen Boden bilden zu wollen, kommentierte Axi-Marktstratege Stephen Innes.

Der Dow Jones Industrial gewann nach zwei Verlusttagen im frühen Handel 0,52 Prozent auf 33 998,84 Punkte. Am Freitag war der US-Leitindex zeitweise bis auf 34 256 Punkte geklettert und hatte so einen Höchststand erreicht. Der marktbreite S&P 500 stieg am Mittwoch um 0,33 Prozent auf 4148,81 Zähler, Der Nasdaq-Auswahlindex 100 indes zeigte sich weiter minimal im Minus mit 0,08 Prozent auf 13 798,57 Punkte.

Im Dow Jones legten an erster Stelle die Papiere des Chemieunternehmens Dow um 2,3 Prozent zu, gefolgt von IBM und Nike mit jeweils plus 1,3 Prozent. Das IT-Urgestein hatte am Vortag mit seinem Quartalsbericht überzeugt.

Die Aktien von Verizon indes gaben um 0,2 Prozent nach. Zwar meldete das Telekomunternehmen für das erste Quartal ein überraschend kräftiges Ergebnisplus und auch der Umsatz legte deutlicher als erwartet zu, allerdings verlor Verizon rund 170 000 Mobilfunkvertragskunden. Analysten hatten indes mit einem Zuwachs gerechnet.

Auch Netflix enttäuschte die Anleger. Mangels neuer Film- und Serienhits zu Jahresbeginn gewann der Streaming-Dienst im ersten Quartal deutlich weniger Nutzer als erwartet und verfehlte damit sein eigenes Ziel sowie die Markterwartungen klar. Die Papiere sackten an der Nasdaq um 8,1 Prozent ab.

Coinbase büßten an der Nasdaq nach zunächst deutlicheren Verlusten zuletzt noch 1,5 Prozent ein. Die Aktie der größten US-Handelsplattform für Krypto-Währungen wie Bitcoin, die vor einer Woche in den USA einen fulminanten Börsenstart hingelegt hatte, wird am Freitag in Deutschland von der Deutschen Börse wieder aus dem Handel genommen. Der Grund ist lediglich technischer Natur und Coinbase könnte das Problem beheben. Das Papier, dessen Referenzkurs von der Nasdaq einen Tag vor dem Börsengang auf 250 Dollar festgelegt worden war, hatte rasch bis knapp unter 430 US-Dollar zugelegt. Aktuell kostet es 315,97 Dollar./ck/he