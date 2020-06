ROUNDUP: Berliner CDU schlägt Magnetschwebebahn zum BER vor

BERLIN (dpa-AFX) - Die Berliner CDU setzt sich für eine Magnetschwebebahn in der Bundeshauptstadt ein. Sie soll den neuen Hauptstadtflughafen BER, der voraussichtlich Ende Oktober öffnet, an die Innenstadt anbinden, wie der CDU-Landesverband am Freitag mitteilte. Eine nachhaltige Verkehrswende funktioniere nur mit einem attraktiven ÖPNV, argumentiert der Landesvorsitzende Kai Wegner. Die CDU wolle die Zukunft der Mobilität neu definieren. Zuvor hatte die "Berliner Morgenpost" (Freitag) über die Pläne berichtet. Eine S-Bahn-Verbindung zum neuen Flughafen ist bereits vorhanden.

"Eine Hochbahn mit Magnetschwebetechnologie wird ein Leuchtturm für Berlin", so der CDU-Landeschef. Das Hochbahn-System sei umweltfreundlich und nahezu geräuschlos. Die Hochbahn mit Magnetschwebetechnologie des Nürnberger Herstellers Max Bögl, die die CDU ins Auge gefasst hat, hat zwölf Meter lange, 2,85 Meter breite Fahrzeuge und kann pro Fahrzeugteil 121 Fahrgäste befördern. Sie ist den Angaben zufolge fahrerlos unterwegs und kommt auf eine Geschwindigkeit von bis zu 150 Stundenkilometern.

Eine Magnetschwebebahn mit dem Namen Transrapid wurde bis in die 1990er Jahre in Deutschland entwickelt. In Schanghai wurde eine Strecke 2003 in Betrieb genommen, in Deutschland wurden Planungen etwa für einen Flughafenzubringer in München nicht verwirklicht./ah/DP/fba