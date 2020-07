ROUNDUP: Evotec soll für USA Antikörper gegen Covid-19 entwickeln - Kurssprung

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Coronavirus-Pandemie soll für den Wirkstoff-Forscher Evotec zum Geldbringer werden. Das Hamburger Unternehmen soll für die USA Antikörper gegen die Lungenkrankheit Covid-19 entwickeln und herstellen. Die Evotec-Tochter Just - Evotec Biologics habe vom US-Verteidigungsministerium einen entsprechenden Auftrag im Wert von bis zu 18,2 Millionen US-Dollar (15,9 Mio Euro) erhalten, teilte die Gesellschaft am Mittwoch in Hamburg mit.

Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten gut an. Die Evotec-Aktie legte am Vormittag um rund 5,6 Prozent auf 25,73 Euro zu und war zuletzt zweitstärkster Wert im MDax . Damit war sie so teuer wie seit Februar nicht mehr, als die Corona-Krise auf die Aktienmärkte durchgeschlagen hatte.

Evotec könne vom Hype rund um ein potenzielles Gegenmittel gegen die Covid-19-Erkrankung profitieren, schrieb Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Damit befänden sich die Hamburger in einer illustren Runde deutscher Unternehmen, die sich auf diesem Sektor durch ihre Technologie international durchsetzen könnten.

Analyst Bruno Bulic von der Baader Bank schätzt, dass der Vertrag im laufenden Jahr 1,9 Prozent zum Umsatz von Evotec beiträgt. Sollte das Unternehmen mit seiner Antikörper-Entwicklung erfolgreich sein, dürfte es seine Produktionskapazität ausweiten. Um die möglichen Umsatzsteigerung für 2021 einzuschätzen, seien aber klinische Daten zu dem Antikörper nötig.

Laut Evotec sollen die von den USA bestellten monoklonalen Antikörper sowohl der Behandlung als auch der Vorbeugung gegen die Krankheit dienen, die die Welt seit einigen Monaten in Atem hält. Ziel sei, dem Verteidigungsministerium schnell und effizient monoklonale Antikörper bereitzustellen, hieß es./stw/niw/mis