ROUNDUP: Vorstandschef Mintzlaff kündigt bei RB Leipzig weitere Abgänge an

LEIPZIG (dpa-AFX) - Vorstandschef Oliver Mintzlaff hat bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig weitere Spieler-Abgänge in diesem Sommer angekündigt. Da der Kader inklusive der bereits feststehenden Neuzugänge im Sommer bei derzeit 25 Feldspielern stehe, sehe er Handlungsbedarf, sagte Mintzlaff der "Bild" (Dienstag).

"Uns schwebt eher eine Größe von 21 vor. Es wird also noch etwas auf der Abgabenseite passieren. Das ist ja logisch: Wir können nicht nur kaufen, sondern müssen auch mal Spieler abgeben", sagte er vor der offiziellen Mitteilung zum Abgang von Trainer Julian Nagelsmann zum FC Bayern München zur neuen Saison. "Ich schließe überhaupt nicht aus, dass wir uns noch weiter verstärken. Das hat etwas mit langfristiger und guter Kaderplanung zu tun."

Auch in der sportlichen Führung sei Mintzlaff nach der Trennung von Sportdirektor Markus Krösche vorbereitet. "Wir hatten in der Vergangenheit immer wieder Veränderungen auf der Trainer,- Direktoren- und Spielerseite. Und wir sind jedes Jahr stärker zurückgekommen und konnten uns weiterentwickeln. Und ich bin mir auch sicher, dass wir wieder den nächsten Schritt machen." Eine Rückkehr von Ralf Rangnick schloss er aus.

"Für mich hat sich die Struktur und die Aufgabenteilung mit den drei Managern Krösche, Scholz und Vivell bewährt. Von dieser Idee möchte ich nicht abrücken - wir schauen, wie wir das zur neuen Saison lösen", sagte Mintzlaff zur Arbeit des technischen Direktors Christopher Vivell und des Medienchefs Florian Scholz als kaufmännischer Leiter. "Wir sind hier keine One-Man-Show", sagte Mintzlaff auf der Online-Pressekonferenz am Dienstag vielsagend. Zur Trainerfrage bestätigte er eine Shortlist mit drei Namen: "Wir werden einen Nachfolger haben, der die Philosophie nicht auf links dreht, sondern das, was Julian hier aufgebaut hat, fortsetzt."/fk/DP/jha