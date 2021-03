RTL und Sky rücken im Streamingbereich enger zusammen

KÖLN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - RTL will für das eigene Streamingportal TVnow die Reichweite ausbauen und kooperiert dazu mit Sky Deutschland. Ab dem Sommer ist der Premium-Bereich von TVnow über die Plattform Sky Q buchbar, wie die Mediengruppe RTL Deutschland am Freitag in Köln gemeinsam mit Sky ankündigte. RTL sieht hierin die Chance, mit mehr als 2,5 Millionen Sky Q Kunden die eigene Reichweite zu erhöhen.

Die Kooperation beinhaltet auch, dass Nutzer auf der Sky-Plattform, die viele andere Sender und Apps bereits integriert hat, ohne Zusatzkosten Zugriff auf die Programme der Free-TV-Sender der RTL Mediengruppe haben, die auf Abruf verfügbar sind.

Das Entertainment- und Pay-TV-Unternehmen Sky will seinerseits mit der neuen Partnerschaft seine Position im Markt als übergreifende Plattform stärken, die die eigenen Sky-Produkte, weitere Free-TV-Sender und Mediatheken sowie Apps anderer Anbieter von ARD und ZDF bis hin zu Netflix anbietet.

RTL ging erst vor Monaten einen strategischen Schritt und bündelte die Streamingkräfte mit denen der Telekom: Nutzer der Telekom-Video-Plattform MagentaTV können bei zwei Tarifen den sonst kostenpflichtigen Premiumbereich der Streaming-Plattform TVnow ohne Aufpreis gleich mitnutzen.

Solche Kooperationen im boomenden Streamingmarkt kommen immer häufiger vor. Seit Donnerstag etwa ist die Sky Ticket App auf kompatiblen Fire TV-Geräten von Amazon integriert. Umgekehrt ist der Amazon Prime Video Streamingbereich schon länger auch bei Sky zu finden und dort buchbar./rin/DP/stw