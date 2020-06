RTX: Eingekesselt

Russlands Leitindex RTX konnte wie viele Branchenkollegen an der jüngsten Erholungsbewegung seit den Crashtiefs aus März dieses Jahres partizipieren. Allerdings ist das Barometer derzeit in einer engen Handelsspanne eingekesselt, die sich durch eine Horizontalunterstützung sowie den 50-Wochen-Durchschnitt definiert. Dabei wird es spannend zu beobachten sein, in welche Richtung der weitere Weg das Barometer führen wird.

Noch Anfang dieses Jahres markierte der RTX bei 6.033 Punkten seinen Spitzenwert, zeigte aber in einer recht frühen Phase latente Schwäche, die schließlich im Februar/März in einen Crash zurück auf 3.575 Punkten mündete. Seitdem konnte das Barometer wieder in den Bereich von rund 5.000 Punkten zulegen und somit einen Test des 50-Wochen-Durchschnitts vollziehen. Doch die Aufwärtsbewegung über diesen Bereich konnte nicht fortgesetzt werden, es stellte sich eine temporäre Seitwärtsbewegung mit einer dazugehörigen Unterstützung aus dem Frühjahr 2019 um 4.735 Punkten ein.

Wird diese Pattsituation nicht aufgelöst, ist zunächst mit einer neutralen Seitwärtskonsolidierung zu rechnen. Ein Sprung über 5.000 Punkte könnte aber rasch weitere Käufer anlocken und einen Anstieg in den Bereich von 5.255 Punkten befeuern. Ab 5.400 Zählern sollte man sich aber wieder auf größere Gewinnmitnahmen einstellen.

Auf der Unterseite definiert die Unterstützung um 4.735 Punkten ein mögliches Verkaufsniveau. Wochenschlusskurse unterhalb dieser Marke könnten zu temporären Abschlägen auf 4.513 Punkte führen. Gelingt an dieser Stelle keine nachhaltige Stabilisierung, müssen weitere Abschläge auf rund 4.400 Punkte beim RTX einkalkuliert werden. Spätestens an der markanten Unterstützung um 4.089 Punkten sollte aber wieder eine merkliche Gegenbewegung der Bullen starten.

RTX (Wochenchart in Punkten) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 4.893 // 4.969 // 5.000 // 5.049 // 5.112 // 5.245 Unterstützungen: 4.735 // 4.631 // 4.513 // 4.400 // 4.308 // 4.211

