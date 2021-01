Russisches Gericht verurteilt Nawalny zu 30 Tagen Haft

Moskau (Reuters) - Ein russisches Gericht hat den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny zu 30 Tagen Haft verurteilt.

Er werde bis zum 15. Februar in Gewahrsam sein, sagte seine Sprecherin am Montag. Zuvor hatte die russische Staatsanwaltschaft nach Angaben eines Nawalny-Vertrauten einen entsprechenden Antrag gestellt. Der bekannte Oppositionelle, der sich in den letzten Monaten wegen der Behandlung seiner Vergiftung in Deutschland aufgehalten hatte, war am Sonntag kurz nach seiner Landung in Moskau festgenommen worden. Ihm werden Verstöße gegen Bewährungsauflagen vorgeworfen, weswegen ihm dreieinhalb Jahre Haft drohen.