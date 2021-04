RWE - Aktie mit bullischem Ausbruch auf der Oberseite

RWE AG - WKN: 703712 - ISIN: DE0007037129 - Kurs: 34,070 € (XETRA)

Nach der jüngsten Betrachtung von Ende März ("RWE - Hier muss die Aktie drüber") knackte die Aktie den angesprochenen Widerstand auf der Oberseite und generierte dementsprechend ein Kaufsignal. Wie ist die aktuelle Chartsituation bei RWE einzustufen?

Widerstand fungiert nun als Unterstützung

Der ehemalige Widerstandsbereich um 32,50 bis 33, 00 EUR fungiert nun als kurz- und mittelfristig relevante Unterstützungszone auf der Unterseite. Oberhalb dieser Zone dürfen die Käufer hier in den kommenden Tagen und Wochen von einer Fortsetzung gen Norden träumen.

Dabei könnte in den kommenden Wochen schnell wieder der Bereich 37 bis 39 EUR in den Fokus der Händler geraten. Oberhalb von 32,50 EUR (Tagesschlusskurs) ist ein Anstieg in diesen Bereich das favorisierte Szenario für die RWE-Aktie.

RWE Aktie Chartanalyse Tageschart

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)