RWE - Erste Anzeichen für kleine Topbildung

RWE AG - WKN: 703712 - ISIN: DE0007037129 - Kurs: 33,010 € (XETRA)

Die RWE - Aktie seit September 2015 in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Ausgangspunkt war ein Tief bei 9,12 EUR. Im Februar 2020 erreichte die Aktie ein Hoch bei 34,64 EUR.

Exklusive Inhalte. Wertiger Zeitvorteil. Push-Benachrichtigungen. Einen ganzen Tag im Monat alle Premium-Services nutzen. Ab 9 Euro pro Monat. Jetzt Godmode PLUS testen!

Nach diesem Hoch fiel der Wert innerhalb weniger Wochen auf ein Tief bei 20,05 EUR ab. Dort drehte er am 23. März 2020 nach oben. Er machte in den letzten Monate die Verluste, welche er im Coronacrash erlitten hatte, wieder wett. Am 18. August kam es sogar zu einem neuen Rallyhoch bei 34,99 EUR. Ein stabiler Ausbruch über 34,64 EUR gelang allerdings nicht.

Vielmehr deutet sich aktuell die Ausbildung einer kleinen SKS an. Diese ist aber noch nicht vollendet. Die Nackenlinie liegt bei 32,42 EUR.

Schon short oder noch warten?

Sollte die RWE-Aktie stabil unter die Nackenlinie bei aktuell 32,42 EUR abfallen, wäre die Rally seit März beendet. Ein Rückfall in Richtung 29,53 EUR und damit in das Gap vom 16. Juli wäre möglich. Sollte es aber zu einem dynamischen Ausbruch über 34,64 EUR kommen, wäre ein Anstieg in Richtung 37,97 EUR möglich.

Zusätzlich lesenswert:

EVOTEC - Kleines Kaufsignal möglich

AMAZON - Kursziele für eine weitere Kaufwelle

DELIVERY HERO - Chance auf kleine Rally

RWE AG

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)