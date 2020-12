RWE - Kurzfristige Schaltstelle erreicht

RWE AG - WKN: 703712 - ISIN: DE0007037129 - Kurs: 32,480 € (XETRA)

Die RWE-Aktie befindet sich seit einem Tief bei 9,12 EUR aus dem September 2015 in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Februar 2020 erreichte der Wert ein Hoch bei 34,64 EUR. Gegen dieses Hoch drückte die Aktie in den letzten Wochen ausführlich, nachdem ein erster Ausbruchsversuch im August 2020 noch gescheitert. Von 09. November bis 04. Dezember notierte die Aktie immer wieder über dieser Marke. Es gelang ihr aber nicht, sich nach oben abzusetzen.

Seit 05. Dezember notiert die RWE-Aktie wieder durchgängig unter 34,64 EUR. In den letzten Tagen entfernte sich der Titel von dieser Marke. Im heutigen Handel kommt es zum Test des kurzfristigen Aufwärtstrends seit 21. September. Dieser Trend liegt heute bei ca. 32,30 EUR. Obwohl der Wert intraday schon darunter notierte, hält dieser Trend bisher.

Das wird jetzt wichtig

Die RWE-Aktie notiert in einem vorentscheidenden Bereich. Dreht sie im Bereich des Aufwärtstrends seit 21. November wieder nach oben, könnte es zu einem erneuten Ausbruchsversuch über 34,64 EUR kommen. Gelingt dieser, dann wäre Platz für einen weiteren Anstieg in Richtung 37,12 EUR und 40,61 EUR. Sollte der Wert allerdings diesen Trend durchbrechen, wäre ein erster Schritt zu einer Topbildung gegangen. Kurzfristig müsste dann mit einem Rücksetzer auf 30,03 EUR gerechnet werden. Und falls es zu einem stabilen Bruch dieser Unterstützung käme, dann und erst dann wäre eine Topformation vollendet, die auf eine Abwärtsbewegung in Richtung 25,43 EUR hindeuten würde.

Zusätzlich lesenswert:

STRATEC - Wohin geht die Reise?

JOHNSON & JOHNSON - Entscheidung steht an

MANZ - Sind das jetzt Kaufkurse?

Elliott-Wellen-Theorie hoch 4: Mit Tiedje XXL profitieren Sie maximal von André Tiedjes legendären Prognosen. Sichern Sie sich seine 4 Trading-Services PLUS exklusive DAX-Aktien-Analysen in einem Paket. Natürlich zum absoluten Vorzugspreis. Jetzt Tiedje XXL abonnieren

RWE AG

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)