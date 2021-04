RWE Long: 33 Prozent Chance

Der Stromsektor in Deutschland hat turbulente Zeiten hinter sich. Angestoßen von Politik und Öffentlichkeit sind Konzerne wie RWE auf halbem Wege in einer Transformation hin zur CO2-Neutralität. RWE will das letzte Kohlekraftwerk um das Jahr 2038 vom Netz nehmen. Auch die Erzeugung von grünem Wasserstoff mit überschüssigem Strom aus erneuerbarer Energie wird in Form von 30 Projekten vorangetrieben. Die Transformation ist in vollem Gang und dennoch kann der Konzern gute Zahlen liefern. Das starke operative Ergebnis für das Geschäftsjahr 2020 zeigt auch an, dass RWE wirtschaftlich gut durch die Corona-Krise gesteuert ist. Das Management plant für 2020 sogar die Dividende auf 0,85 Euro je Aktie anzuheben. Die EBIT-Prognose für das Gesamtjahr 2020 zwischen 1,2 und 1,5 Milliarden Euro wurde mit 1,77 Milliarden deutlich übertroffen. Der Aktienkurs konnte sich ab diesem Zeitpunkt mit dem breiten Markt nach oben entwickeln.

Der Aktienkurs ist im Begriff, die Notierungen von Anfang 2011 erneut anzulaufen. Die übergeordnete Aufwärtsentwicklung reicht bis in den Oktober 2015 zurück und wurde nur vom coronabedingten Sell Off im März 2020 kurz unterbrochen. Der Kurs hatte im Zeitraum Anfang Januar 2021 bis Anfang März eine mittlere Korrektur im Ausmaß von 22 Prozent zu verkraften, wodurch sich die kurzfristige Charakteristik hin zu einer Seitwärtsrange verändert hat. Die untere Begrenzung der Range bei 30,31 Euro wurde demnach an 8 Handelstagen getestet und nicht unterschritten. Mittlerweile ist der Kurs wieder zum partiellen Hoch bei 38,41 Euro unterwegs und sollte auf dem Weg dorthin den Widerstand bei 35,06 Euro überwinden. Für den Zeitraum der nächsten drei Monate sehen 44 von 51 Analysten das Papier als Kauf und 7 raten es zu halten.

RWE AG (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 35,01 // 38,41 Euro Unterstützungen: 32,05 // 30,31 Euro

Fazit

Der Aktienkurs von RWE ist von der Unterstützung bei 30,21 Euro abgeprallt und auf dem Weg zum partiellen Hoch bei 38,41 Euro. Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 44,50 Euro belassen. RWE bietet aktuell einiges an Phantasie, nachdem der Konzern mittlerweile bei Offshorewindenergie schon die Nummer zwei weltweit ist.

Der Open End Turbo Long (WKN MF96TX) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 2,18 von einem steigenden Kurs der RWE-Aktie zu profitieren. Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 18,56 Euro (45 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 29,25 Euro an. Beim Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 11,55 Euro. Das mittelfristige Ziel könnte bei 39,00 Euro liegen (20,55 Euro beim Derivat). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MF96TX Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 15,50 - 15,52 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 18,56 Euro Basiswert: RWE AG KO-Schwelle: 18,56 Euro akt. Kurs Basiswert: 33,97 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 20,52 Euro Hebel: 2,18 Kurschance: + 33 Prozent Quelle: Morgan Stanley

