Ryanair-Chef erwartet nach Corona-Pandemie "sehr starke Erholung"

Dublin (Reuters) - Der irische Billigflieger Ryanair blickt optimistisch auf das nächste Geschäftsjahr.

Ein Rückgang bei den Kosten und ein Schrumpfen der europäischen Flugkapazitäten dürften zu einer sehr starken Erholung des Ergebnisses im Geschäftsjahr bis Ende März 2023 führen, prognostizierte Ryanair-Chef Michael O'Leary am Mittwoch in einem Interview der "Financial Times". Die europäischen Flugkapazitäten dürften nach der Corona-Pandemie um 25 Prozent eingebrochen sein. Außerdem habe der Billigflieger seine Kosten gesenkt. Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende März 2022 gehe O'Leary davon aus, in etwa die Gewinnschwelle zu erreichen. Sowohl ein kleiner Gewinn als auch ein minimaler Verlust seien möglich.

Am 17. Mai will die Airline die Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr veröffentlichen. Experten trauen Ryanair eine schnellere Erholung von der Krise zu als den großen Netzwerkairlines wie Lufthansa oder Air France KLM. Denn der auf Direktflüge spezialisierte Billigflieger hat keine Langstreckenflüge mit Geschäftsreisenden im Programm, die unter dem globalen Einbruch des Flugverkehrs am meisten leiden.