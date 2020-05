Ryanair macht Lauda-Stützpunkt in Wien dicht - 300 Jobs weg

Wien (Reuters) - Der irische Billigflieger Ryanair macht den wichtigsten Stützpunkt seiner österreichischen Tochter Lauda in Wien dicht.

Mit der Schließung der Basis am kommenden Freitag (29. Mai) gingen gut 300 Arbeitsplätze für Piloten und Kabinenbesatzungen verloren, teilte Lauda am Freitag mit. Das Unternehmen wies die Verantwortung für das Aus der Gewerkschaft Vida zu. Sie hatte ein Ultimatum von Ryanair-Chef Michael O'Leary verstreichen lassen, der im Zuge eines neuen Tarifvertrags Gehaltskürzungen gefordert hatte. Ein Großteil der Beschäftigten hätte der neuen Vereinbarung zugestimmt, erklärte Lauda.

O'Leary hatte bereits Anfang Mai gewarnt, die Tochter in Wien zu schließen und deren Airbus-A320-Flugzeuge durch Boeing-Maschinen zu ersetzen. Lauda ist im Ryanair-Konzern die einzige, die Airbus fliegt. Am Montag hatte O'Leary gesagt, Lauda stehe vor einer "existenziellen Krise". Neben Wien betreibt Lauda auch Basen in Düsseldorf, Stuttgart und im spanischen Palma de Mallorca. Ryanair war bei der vom früheren Auto-Rennfahrer Niki Lauda gegründeten Fluggesellschaft 2018 eingestiegen und hatte sie im Januar 2019 ganz übernommen.