S Immo - Übernahmepreis von Immofinanz ist zu niedrig

Wien (Reuters) - Der Chef des Wiener Immobilienkonzern S Immo, Bruno Ettenauer, stuft den Übernahmepreis der Immofinanz als zu niedrig ein.

"Wir sind nicht per se gegen das Angebot, aber wir wollen vernünftige Bedingungen für die S-Immo-Aktionäre", sagte Ettenauer am Donnerstag. Die Immofinanz habe die S-Immo-Aktien mit einen Aufschlag von 15 Prozent zum inneren Wert (EPRA NAV) gekauft, das Angebot, dass nun an die übrigen S-Immo-Aktionäre geht, liege aber 15 Prozent darunter.

Sollte das Übernahmeangebot scheitern will der S-Immo-Chef die rund sechsprozentige Beteiligung an der CA Immo verkaufen. "Den Veräußerungserlös von 500 bis 550 Millionen Euro würde ich wieder in Immobilien investieren", sagte Ettenauer. Das Unternehmen könnte damit seine Mieterlöse und die Dividendenfähigkeit erhöhen. Ettenauer will sich zudem um ein Investmentgrade-Rating bemühen, um die Finanzierungsfähigkeit auf verschiedenen Märkten zu verbessern.