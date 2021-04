S IMMO: Zahlenwerk 2020 überzeugt

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die S IMMO AG in einem herausfordernden Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) insgesamt ein gutes Zahlenwerk vorgelegt und die Mieterlöse um mehr als 3 Prozent auf über 123 Mio. Euro gesteigert. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe der FFO I bedingt durch den fehlenden Beitrag aus dem Hotelgeschäft und die fehlende Immofinanz-Dividende deutlich unter den beiden letzten Rekordjahren, aber immer noch über der Marke von 40 Mio. Euro, bei 42,4 Mio. Euro gelegen. Außerdem seien die Finanzierungskosten weiter verringert worden und die Eigenkapitalquote auf über 44 Prozent gestiegen. Laut SRC habe zudem die Immofinanz ihr Übernahme-Angebot auf 22,25 Euro für die S IMMO-Aktie angehoben. Dies sei aber an die Bedingung geknüpft, dass die schon lange bestehende Stimmrechtsobergrenze von 15 Prozent gekippt werde. Um den Weg hierfür frei zu machen, verlange Immofinanz die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung. Dies habe S IMMO jedoch mit Verweis auf das formell noch nicht veröffentlichte Angebot, das für die Aktionäre demnach noch nicht zu beurteilen sei, abgelehnt. Aufgrund der guten Zahlen für 2020 erhöhen die Analysten das Kursziel auf 25,00 Euro (zuvor: 23,00 Euro) und bestätigen das Rating „Buy“.

- ISIN: AT0000652250