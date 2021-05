S&P 500 – hält der Support?

Der S&P 500 konsolidiert aktuell unterhalb des am 29. April bei 4.219 Punkten markierten Rekordhochs. Der vorausgegangene Ausbruch aus der mehrtägigen Range hatte sich als Bullenfalle entpuppt, nachdem die Notierung wieder signifikant in diese Handelsspanne zurückgerutscht war. Zuletzt konnte sich der Index ausgehend von einem Reaktionstief bei 4.129 Punkten wieder in Richtung der oberen Begrenzung der alten Range bei 4.191 Punkte hinaufarbeiten.

Die kurzfristige technische Ausgangslage bleibt preislich fragil. Auch die Sentimentdaten sowie die Saisonalität stellen Belastungsfaktoren dar. Leichte Warnsignale gibt es zudem von den Marktbreite-Indikatoren. So notiert der McClellan-Oszillator trotz der unmittelbaren Nähe zum preislichen Rekordhoch im negativen Terrain. Als kurzfristig kritisch ist nun das Supportcluster bei aktuell 4.118-4.133 Punkten zu werten. Es resultiert unter anderem aus der Aufwärtstrendlinie vom März-Tief, dem Tief der laufenden Konsolidierung, der 200-Stunden-Linie und dem 23,6%-Fibonacci-Retracement der letzten Aufwärtswelle. Ein signifikanter Rutsch darunter, insbesondere per Tagesschluss, würde eine kurzfristige Top-Bildung (Kopf-Schulter-Umkehr) komplettieren und eine ausgeprägte Korrekturphase in Richtung 4.021 Punkte nahelegen. Zwischengeschaltete Unterstützungen lauten dann 4.102 Punkte und 4.068-4.086 Punkte. Mit Blick auf die Oberseite ist die Widerstandszone bei 4.188-4.191 Punkten wichtig. Ein nachhaltiger Anstieg darüber würde das Rekordhoch bei 4.219 Punkten als mögliches Ziel aktivieren. Darüber käme es schließlich zu einem bullishen Anschlusssignal im Rahmen des intakten Aufwärtstrends. Nächster potenzieller Widerstand befindet sich im Erfolgsfall bei 4.236/4.249 Punkten.

Nächste Unterstützungen:

4.118-4.133

4.102

4.068-4.086

Nächste Widerstände:

4.188-4.191

4.219

4.236

