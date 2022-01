S&P 500 - Schon wieder fast am Allzeithoch

S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 4.796,56 Pkt (S&P)

Der S&P 500 zeigte sich in der ersten Handelsstunde gestern ebenfalls recht volatil, verfehlte dabei aber ein kurzfristiges Konsolidierungsziel bei 4.747 Punkten. Nach einem Tagestief bei 4.758 Punkten zog der Index bereits wieder an und näherte sich seinem Allzeithoch bei 4.808 Punkten, erreichte es aber bisher nicht. Heute Morgen wird der Index fester getaxt und nähert sich diesem Hoch weiter an.

Gelingt dem S&P 500 ein Ausbruch über 4.808 Punkte, dann kann die Rally direkt weitergehen. Das nächste kleine Ziel würde dann bei 4.858 Punkte liegen.

Ein solcher Ausbruch würde das mittelfristig bullische Bild bestätigen. Hier liegen die Ziele unverändert bei 5.006, 5.144,02-5.253,92 Punkten und bei 5653,74 Punkten.

Solange der S&P aber unter 4.808 Punkten notiert, besteht weiterhin das Risiko eines Rücksetzers auf das alte Allzeithoch bei 4.743 Punkte.

aktuelle Basisanalyse: S&P - Jahresausblick 2022: Wie lange kann die Rally andauern?

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)