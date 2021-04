SAAB - Das sieht konstruktiv aus

Saab AB - WKN: 914879 - ISIN: SE0000112385 - Kurs: 23,700 € (L&S)

Der ehemals schwedische und nun größtenteils in chinesischer Hand befindliche Automobilkonzern kommt in der kommenden Woche mit Quartalszahlen. Wie ist die Chartsituation im Vorfeld zu interpretieren?

Hier steht ein Ausbruch an

Nach dem Kurseinbruch vom vergangenen Frühjahr konnte sich die Aktie zuletzt wieder kräftig erholen. Aktuell probiert sich die Aktie an einem Ausbruch über den EMA200 im Tageschart und den kurzfristig relevanten Abwärtstrend im Tageschart. Gelingt hier der Ausbruch, wäre der Weg frei auf der Oberseite in den Bereich 25 EUR und danach in den Bereich 28 bis 30 EUR.

Unterhalb des Jahrestiefs bei 21,25 EUR wäre dieses Szenario hinfällig.

Kurzfristiges Derivate-Trading von DAX und weiteren Indizes sowie kurz- und mittelfristiger Handel von Aktien. Rocco Gräfe verschafft Ihnen einen Informationsvorsprung durch das vorbörsliche Webinar "Rocco Gräfe Tagesbriefing" und ein Wochenbriefing. Zusätzlich aktiver Austausch mit Rocco Gräfe und der Trading-Service-Community in Webinaren und auf Guidants.

Jetzt abonnieren

Saab Aktie Chartanalyse Tageschart

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)