SALESFORCE - Kurssprung nach Zahlen?

Salesforce übertrifft im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,21 USD die Analystenschätzungen von 0,88 USD. Der Umsatz liegt mit 5,96 Mrd. USD über den Erwartungen von 5,89 Mrd. USD

Diese Zahlen gab salesforce gestern nachbörslich bekannt. Nach einem Schlusskurs bei 225,83 USD wird die Aktie aktuell bei 235,02 USD getaxt.

Die salesforce-Aktie markierte am 02. September 2020 ein Allzeithoch bei 284,50 USD. Seitdem befindet sich die Aktie in einer Abwärtsbewegung innerhalb eines Trendkanals. Dabei fiel sie am 04. März 2021 auf das bisherige Korrekturtief bei 201,51 USD zurück. Seitdem bestimmt eine kurzfristige Aufwärtsbewegung das Kursgeschehen.

Zuletzt näherte sich der Wert wieder seinem Abwärtstrend seit September 2020. Gestern zuckte er etwas unter diesem Trend zurück. Die aktuellen Taxen liegen in der Nähe dieses Abwärtstrends, der heute bei ca. 234,56 USD verläuft.

Neue Rally möglich

Gelingt der salesforce-Aktie ein stabiler Ausbruch über den Abwärtstrend seit September 2020, dann könnte sich die Erholung der letzten knapp drei Monate zu einer größeren Aufwärtsbewegung entwickeln. Diese Bewegung könnte zu einem Anstieg an das Allzeithoch führen. Sollte sich der Abwärtstrend allerdings als zu hohe Hürde herausstellen, wäre mit einem Rücksetzer gen 212 USD, also an den kurzfristigen Aufwärtstrend oder sogar bis ca. 195,72 USd zu rechnen.

