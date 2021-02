Sanofi erhöht die Dividende das 27. Jahr in Folge

Der französische Pharmakonzern Sanofi (ISIN: FR0000120578) wird eine Dividende in Höhe von 3,20 Euro für das Jahr 2020 ausbezahlen. Gegenüber dem Vorjahr (3,15 Euro) ist dies eine Anhebung um fünf Eurocent oder 1,60 Prozent. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 80,50 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 3,98 Prozent.

Es ist die insgesamt 27. Dividendenanhebung in ununterbrochener Folge. Die Hauptversammlung findet am 30. April 2021 statt. Sanofi erzielte im vierten Quartal einen Umsatz von 9,38 Mrd. Euro (Vorjahr: 9,61 Mrd. Euro), wie am Freitag berichtet wurde. Auf Basis konstanter Wechselkurse war dies ein Zuwachs um 4,2 Prozent. Der Gewinn je Aktie stieg um 9,8 Prozent auf 1,22 Euro.

Im Gesamtjahr 2020 sank der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Prozent auf 36,04 Mrd. Euro. Zu konstanten Wechselkursen war dies ein Anstieg um 3,3 Prozent. Der Gewinn je Aktie (non-GAAP) stieg um 3,9 Prozent (+ 9,2 Prozent zu konstanten Wechselkursen) auf 5,86 Euro.

Für das laufende Geschäftsjahr 2021 erwartet der Konzern bei der Entwicklung des bereinigten Ergebnisses je Aktie zu konstanten Wechselkursen ein Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich.

Mit über 100.000 Mitarbeitern zählt Sanofi zu den weltweit größten Pharmaunternehmen. Im Jahr 2011 übernahm Sanofi den Biotechkonzern Genzyme.

Redaktion MyDividends.de