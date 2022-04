SAP - Aktie nach Zahlen unter Druck

SAP SE - WKN: 716460 - ISIN: DE0007164600 - Kurs: 95,420 € (XETRA)

SAP gab heute am Morgen Zahlen bekannt. Der Umsatz fiel über den Erwartungen aus, allerdings lag das Ebit unter den Erwartungen. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt. Die Aktie reagiert auf diese Zahlen in einem schwachen Umfeld mit einem Abschlag von über 4 % und gehört damit zu den schwächeren Werten im DAX.

Die SAP-Aktie markierte am 03. September 2020 ihr aktuelles Allzeithoch bei 143,32 EUR. Anschließend geriet der Wert unter Druck und fiel bis 02. November 2022 auf 89,39 EUR zurück. Damit kam es zum Test des langfristigen Aufwärtstrends seit dem Jahr 2002.

Nach diesem Tief erholte sich der Wert über mehrere Monate, scheiterte dabei aber mehrmals am oder in der Nähe des Widerstands bei 129,58 EUR.

Zu Beginn des Jahres setzte eine neue Verkaufswelle ein, welche die Aktie im Tief auf 94,48 EUR führte. In dieser Verkaufswelle kam es zum Rückfall unter den langfristigen Aufwärtstrend. Eine Erholung auf 104,40 EUR kann als Pullback an diesen Trend gewertet werden.

Zuletzt näherte sich die Aktie wieder dem Tief bei 94,48 EUR an. Auch nach dem heutigen Abschlag behauptet sie sich noch darüber.

Geraten die Bullen weiter unter Druck?

Die SAP-Aktie steht unmittelbar vor einem größeren Verkaufssignal. Sollte es zu einem stabilen Rückfall unter 94,48 EUR kommen, wäre der Bruch des langfristigen Aufwärtstrends bestätigt. In diesem Fall müsste zunächst mit Abgaben in Richtung 89,93 und 82,19 EUR gerechnet werden. Mittelfristig würden aber dann auch Abgaben in Richtung 51,73 EUR drohen. Dort liegt das log 38,2 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab dem Tief aus dem Jahr 2002.

Sollte die Aktie allerdings über 104,40 EUR ausbrechen, dann wäre eine Bodenbildung vollendet. Die SAP-Aktie würde dann wieder in den langfristigen Aufwärtstrend zurückkehren und könnte im ersten Schritt auf ca. 114,50-115,37 EUR ansteigen.

Fazit: Das Chartbild der SAP-Aktie ist auf mittel-langfristige Sicht schwer angeschlagen. Ein größeres Verkaufssignal steht unmittelbar bevor.

