SAP-Tochter Qualtrics gibt Startschuss für Börsengang

Berlin (Reuters) - Die SAP-Tochter Qualtrics gibt den Startschuss für den Börsengang an der Wall Street.

Die Aktien würden zu einem Preis zwischen 22 und 26 Dollar je Stück angeboten, wie aus dem Börsenprospekt am Dienstag hervorgeht. Damit dürften sich die Einnahmen aus der Neuemission auf bis zu 1,47 Milliarden Dollar belaufen. Qualtrics bietet eine Software an, mit der Organisationen Feedback und Daten von Kunden und Mitarbeitern einsammeln können, um diese in Echtzeit zu analysieren und weiterzuverarbeiten. SAP will das Unternehmen auch nach dem Börsengang in der Bilanz konsolidieren.