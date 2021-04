Sapiens International meldet Dividende

Der Software-Anbieter Sapiens International Corporation N.V. (ISIN: KYG7T16G1039, NASDAQ: SPNS) wird eine Jahresdividende in Höhe von 37 US-Cents ausschütten, wie am Montag mitgeteilt wurde.

Die Dividende wird am 11. Mai 2021 ausgezahlt (Record date: 27. April 2021). Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Aktienkurs von 32,52 US-Dollar (Stand: 12. April 2021) bei 1,14 Prozent.

Sapiens ist 1982 von Tvisi Misinai gegründet worden. Der Firmensitz des Unternehmens befindet sich in Holon, Israel. Der Konzern bietet Softwarelösungen und Dienstleistungen für die Versicherungsbranche an. Im vierten Quartal 2020 lag der Umsatz (GAAP) bei 101,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 86,7 Mio. US-Dollar) bei einem Gewinn (GAAP) von 8,3 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 6,8 Mio. US-Dollar), wie am Montag ebenfalls berichtet wurde.

Seit Jahresbeginn 2021 liegt die Aktie des Unternehmens an der Wall Street mit 6,24 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt auf dem derzeitigen Kursniveau 1,77 Mrd. US-Dollar (Stand: 12. April 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de