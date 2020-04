Saudi-Arabien kündigt Feuerpause im Jemen an

Dubai/Riad (Reuters) - Saudi-Arabien und seine Verbündeten haben eine zweiwöchige Unterbrechung ihres Militäreinsatzes gegen die Huthi-Miliz im Jemen angekündigt.

Mit der Feuerpause sollen die Bemühungen der Vereinten Nationen um ein Ende des seit fünf Jahren anhaltenden Krieges unterstützt und ein potenzielles Übergreifen der Coronavirus-Pandemie auf den Jemen verhindert werden, wie der Sprecher der Militärallianz, Oberst Turki al-Malki, am Mittwoch mitteilte. Die Feuerpause werde Donnerstagmittag in Kraft und zunächst zwei Wochen gelten. Eine Verlängerung sei möglich.

Ob die von Saudi-Arabiens Erzfeind Iran unterstützten Huthis sich anschließen, war unklar. Ihr Sprecher Mohammed Abdulsalam erklärte via Twitter, die Vorstellungen der Rebellen zur Beendigung des Kriegs seien den UN mitgeteilt und die Grundlagen für einen politischen Dialog und eine Übergangsphase erläutert worden. Noch in der Nacht teilte Jemens Informationsministerium mit, die Huthis hätten die Hafenstadt Hodeida und die Stadt Marib im Landesinneren mit Raketen beschossen. Die Huthis teilten wiederum über von ihnen kontrollierte Medien mit, die saudiarabische Militärallianz habe Ziele in zwei Provinzen angegriffen.

Der UN-Sondergesandte Martin Griffiths begrüßte die Feuerpausen-Initiative. Die Konfliktparteien sollten die Gelegenheit nutzen, einen umfassenden und dauerhaften Frieden zu erreichen.

Die Huthis hatten die international anerkannte und von Saudi-Arabien unterstützte Regierung Ende 2014 aus der Hauptstadt Sanaa verdrängt. Mittlerweile wurden in dem Konflikt, der als Stellvertreterkrieg zwischen den rivalisierenden Regionalmächten Saudi-Arabien und Iran gilt, mehr als 100.000 Menschen getötet. Millionen Menschen sind in dem Land, das ohnehin zu den ärmsten der Erde zählt, von Hunger bedroht und mussten flüchten. Hinzu kommt nun auch noch die Gefahr durch die Coronavirus-Pandemie. Nach Angaben von Oberst Al-Malki wurden im Jemen allerdings bislang keine Infektionsfälle verzeichnet.