Scherzer: Starker Zuwachs beim NAV

Nach Darstellung der Analysten Jens Nielsen und Alexander Langhorst von GSC Research hat die Scherzer & Co. AG im Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) auf Basis vorläufiger Zahlen den Net Asset Value (NAV) um 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert. In der Folge heben die Analysten das Kursziel an und bestätigen das positive Rating.

Nach Aussage der Analysten habe die Gesellschaft neben dem im Jahresverlauf wieder aufgehellten Börsenumfeld auch von kräftigen Kurssteigerungen bei einigen Portfolio-Schwergewichten profitiert. Maßgeblich sei die erfreuliche Entwicklung jedoch von zwei großen Transaktionen, dem Verkauf der AXA-Nachbesserungsrechte sowie der Einreichung der Audi-Aktien im Rahmen des Squeeze-out getragen worden. Insgesamt habe Scherzer hieraus Ergebnisbeiträge von 15,1 Mio. Euro vor Steuern vereinnahmt. Nach Darstellung der Analysten betrage für 2020 die als sicher anzusehende Basisdividende 0,05 Euro. Der NAV der Aktie habe zum 31. Januar 2021 bei 2,95 Euro gelegen. In Anlehnung an den fairen Wert erhöhen die Analysten das Kursziel auf 2,95 Euro (zuvor: 2,70 Euro) und bestätigen das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.02.2021, 13:30 Uhr)

- ISIN: DE0006942808