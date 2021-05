Schlumberger ernennt Dr. Katharina Beumelburg zum Chief Strategy und Sustainability Officer

Förderung der Nachhaltigkeit als Treiber der Unternehmensstrategie

Schlumberger gab heute die Ernennung von Dr. Katharina Beumelburg zum Chief Strategy und Sustainability Officer von Schlumberger Limited bekannt. Sie berichtet an Olivier Le Peuch, Chief Executive Officer. Die Ernennung tritt am Montag, 17. Mai, in Kraft.

Als Mitglied des Führungsteams wird Dr. Beumelburg die Aktivitäten in den Bereichen Unternehmensstrategie, Nachhaltigkeit, Marketing und Kommunikation unternehmensweit verantworten.

Dr. Beumelburg kommt von dem globalen Technologieunternehmen Siemens zu Schlumberger. Dort hatte sie verschiedene Führungspositionen inne, unter anderem in den Bereichen Strategieentwicklung unter Einbeziehung von Nachhaltigkeit, Managementberatung, Business Excellence und Operations Management. In ihrer letzten Position leitete sie das globale Geschäft für Transmission Services.

„Ich freue mich, Katharina zu einem für das Unternehmen, die Energiebranche und unseren Planeten entscheidenden Zeitpunkt im Schlumberger-Team begrüßen zu dürfen. Nachhaltigkeit wird zunehmend zum Kern unserer Performance-Strategie, durch die wir unsere Vision verwirklichen werden“, sagte Olivier Le Peuch, Chief Executive Officer. „Katharinas beeindruckende Erfahrung und Expertise, die sie in mehr als 20 Jahren erworben hat, wird uns dabei helfen, unsere Nachhaltigkeitsagenda voranzutreiben und sie vollständig in unsere Unternehmensstrategie zu integrieren, um sicherzustellen, dass wir den Erfolg unserer Kunden fördern.“

