Schnäppchenjäger, aufgepasst! Diese Top-Aktie besitzt jetzt wieder 5 % Dividendenrendite!

Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist: Aber die Top-Aktie Store Capital besitzt jetzt 5 % Dividendenrendite. Diesen Wert erhalten wir, wenn wir die aktuelle Quartalsdividende in Höhe von 0,385 US-Dollar mit dem momentanen Aktienkurs von 30,31 US-Dollar in ein Verhältnis setzen. Grundsätzlich ein attraktives Bewertungsmaß, das ich heute einmal hervorheben möchte.

Ja, ich glaube sogar: Store Capital ist mit diesen Kennzahlenset vergleichsweise preiswert. Wobei der größere Kontext natürlich entscheidend ist. Und damit meine ich nicht die Qualität als Real Estate Investment Trust, auf den auch Warren Buffett setzt. Beziehungsweise der mit über 2.800 verschiedenen Immobilien doch in der Breite grundsätzlich diversifiziert ist.

Top-Aktie mit über 5 % Dividendenrendite: Store Capital!

Nein, denn auch der erweiterte Bewertungskontext von Store Capital ist als potenzielle Top-Aktie mit über 5 % Dividendenrendite überaus interessant. Wir sehen weitere Kennzahlen, die entscheidend und preiswert sind. Beispielsweise die Funds from Operations je Aktie.

Im letzten Quartal lag dieser Wert bei 0,52 US-Dollar. Das heißt einerseits, dass die momentane Quartalsdividende mit einem Ausschüttungsverhältnis von 74 % sehr nachhaltig ist. Aber auch, dass sich das Kurs-FFO-Verhältnis gemessen an diesem Wert auf gerade einmal 14,6 beläuft. Ein Wert, der grundsätzlich als moderat einzustufen ist. Aber es wird noch besser: Es gibt nämlich weiteres Wachstum.

Das Management von Store Capital rechnet in diesem Jahr mit Funds from Operations in einer Spanne zwischen 2,15 und 2,20 US-Dollar. Damit dürfte sich das Kurs-FFO-Verhältnis auf ca. 13,8 bis 14,1 verbilligen. Für einen wachstumsstarken Real Estate Investment Trust ist das durchaus preiswert. Aber auch für eine Top-Aktie mit über 5 % Dividendenrendite.

Entscheidend ist hier, dass die Qualität eben auch in der Breite stimmt. Store Capital besitzt ein diversifiziertes Geschäftsmodell als REIT. Zudem achtet das Management auf Qualität bei seinen langfristigen Net-Lease-Verträgen. Das ist wiederum die erste Basis für solide Renditen und auch weiterhin über 5 % Dividendenrendite bei dieser Top-Aktie.

Wachsendes passives Einkommen

Das, was wir bei den 5 % Dividendenrendite der Top-Aktie Store Capital nicht vergessen dürfen, ist die wachsende Dividende. Erst im letzten Jahr hat das Management die Ausschüttungssumme je Aktie um fast 7 % im Jahresvergleich erhöht. Historisch hat es hingegen ein Wachstum um ca. 3 % p. a. gegeben. Mitsamt der hohen initialen Dividende ist das eine starke Basis für ein wachsendes passives Einkommen.

Store Capital besitzt eine solide Qualität, was auch die Bezeichnung als Buffett-REIT wiedergibt. Mit derzeit 5 % Dividendenrendite nehme ich die Aktie jedenfalls erneut ins Visier. Langfristig investiere ich damit eben für ein wachsendes passives Einkommen. Qualitativ hat sich die Investitionsthese kaum für mich verändert. Auch, weil die Gesamtverschuldung mit 4,3 Mrd. US-Dollar vergleichsweise im Rahmen liegt, was in Zeiten steigender Zinsen natürlich entscheidend ist. Die Diskrepanz zwischen Dividende und Funds from Operations je Aktie könnte helfen, in den kommenden Quartalen diesen Wert ein wenig zu reduzieren.

Der Artikel Schnäppchenjäger, aufgepasst! Diese Top-Aktie besitzt jetzt wieder 5 % Dividendenrendite! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Store Capital. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von STORE Capital.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images