Schnapshersteller Diageo: Geschäft lief zuletzt besser als erwartet

LONDON (dpa-AFX) - Der Schnaps- und Bierkonzern Diageo ist dank einer Erholung des US-Geschäfts gut in das laufende Geschäftsjahr gestartet. Die Aussichten auf das bis Ende Dezember laufende erste Halbjahr haben sich verbessert, wie der Hersteller von Johnnie-Walker-Whisky, Smirnoff-Wodka, Tanqueray-Gin und Guiness-Bier am Montag in London mitteilte. Im Vergleich zum zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019/2020 (Ende Juni) dürften sich der Umsatz und der operative Gewinn verbessert haben. Wegen der Folgen der Corona-Krise dürften in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres jedoch beide Größen unter dem Vorjahresniveau liegen. Die im Europa-Auswahlindex Stoxx Europe 50 notierte Aktie legte in den ersten Handelsminuten knapp fünf Prozent zu./zb/jha/