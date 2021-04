Scholz erwartet Einigung auf globale Steuerreform bis Sommer

Berlin (Reuters) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz macht bei der geplanten globalen Steuerreform eine neue Dynamik aus.

Durch die neue US-Regierung gebe es jetzt einen stärkeren Rückenwind, sagte der SPD-Kanzlerkandidat am Dienstag in Berlin. Unter dem Dach der Industriestaaten-Organisation OECD streben knapp 140 Länder eine Steuerreform mit zwei Säulen an - einer globalen Mindeststeuer und eine neue Form der Besteuerung von digitalen Dienstleistungen. Wichtige Details sind allerdings noch offen. "Diese Einigung ist im Sommer auch möglich", sagte Scholz und bekräftigte damit bisherige Prognosen.

US-Finanzministerin Janet Yellen hatte am Montag die Notwendigkeit einer globalen Mindeststeuer betont. Nach 30 Jahren mit immer niedrigeren Steuersätzen für Unternehmen könne dadurch eine Trendwende gelingen. Bisher waren Experten von einer Mindeststeuer von etwa zehn bis 15 Prozent ausgegangen. Die neue US-Regierung denkt nun aber sogar über 21 Prozent nach. Scholz sagte, wichtig sei, dass eine schnelle Einigung gelinge. In Deutschland liegt die Belastung für viele Unternehmen bei mindestens 30 Prozent.