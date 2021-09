Scholz wertet Wählervotum als Regierungsauftrag

Berlin (Reuters) - SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sieht nach der Bundestagswahl einen Regierungsauftrag für seine Partei.

Die Wählerinnen und Wähler hätten für die SPD gestimmt, weil sie einen Regierungswechsel wollten "und dass der nächste Kanzler dieser Republik Olaf Scholz heißt", sagte der 63-Jährige am Sonntagabend in der Parteizentrale im Willy-Brandt-Haus vor jubelnden Anhängern. Das Wahlergebnis sei ein Auftrag, dafür zu sorgen, dass all das umgesetzt werde, worüber im Wahlkampf gesprochen worden sei. "Jetzt warten wir das endgültige Wahlergebnis ab - aber dann machen wir uns an die Arbeit", sagte Scholz, der mit seiner Frau Britta Ernst auf das Podium trat.

Die Parteivorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken machten nach Scholz deutlich, dass er die SPD nach vorne gebracht habe. "Olaf, Du hast den Menschen Zuversicht und Vertrauen gegeben in die SPD", sagte Esken. "Vielen Dank, das ist Dein Erfolg."