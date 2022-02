Schwankungsreiche Märkte – VIX als Wegweiser?

In der Sendung erklärt er den Unterschied zwischen der impliziten und historischen Volatilität. Er spricht darüber, wie Börsianer den VIX bei ihren Anlageentscheidungen berücksichtigen können. Außerdem stellt Wilhelms zwei Faktor-Optionsscheine auf den VIX Future vor. Er erklärt in dem Zusammenhang die Funktionsweise, Konditionen und die Vor- sowie Nachteile von Faktor-Optionsscheinen am Beispiel der im Interview abgebildeten Produkte auf den VIX Future.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008