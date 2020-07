Schwedens Notenbank weitet Krisenmaßnahmen aus

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die Zentralbank von Schweden hat im Kampf gegen die konjunkturellen Folgen der Corona-Krise nachgelegt und das Kaufprogramm für Anleihen ausgeweitet. Die Notenbank erhöhte das Volumen des Kaufprogramms auf 500 Milliarden Schwedische Kronen (etwa 47,8 Milliarden Euro), nach zuvor 300 Milliarden Kronen, hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung im Anschluss an eine Zinsentscheidung. Das Kaufprogramm hat eine Laufzeit bis Ende Juni 2021.

Außerdem haben die schwedischen Notenbanker klargestellt, dass der Leitzins falls notwendig auch wieder in den negativen Bereich gesenkt werden könnte. Auf ihrer Zinssitzung ließen sie den Leitzins wie erwartet unverändert bei 0,0 Prozent. Wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht, wird die Notenbank im September mit dem Kauf von Unternehmensanleihen beginnen./jkr/stk