Scout24: Aktie stabil im schwachen Gesamtmarkt – RBC-Analyst sieht gute Einstiegsgelegenheit

RBC hat die Aktie von Scout24 von „Sector Perform“ auf „Outperform“ hochgestuft und das Kursziel auf 73 Euro angehoben. Den Papieren hat das Rückhalt in einem schwachen Marktumfeld gegeben. Sie sind im heutigen Handel mit einem minimalen Plus einer der wenigen stabilen Indexwerte im MDax, der gut ein halbes Prozent im Minus notiert. Am Vortag waren sie mit 61 Euro noch auf einem Tief seit Mai 2020 gehandelt worden.

Positive Überraschung im Immobiliensegment möglich

Der Kursrücksetzer um 20 Prozent seit November habe eine gute Einstiegsgelegenheit geschaffen, argumentiert Analyst Wassachon Udomsilpa. Die jüngste Kursflaute stehe wohl mit niedrigeren Wachstumserwartungen im Immobiliensegment in Zusammenhang, er glaubt diesbezüglich aber an eine positive Überraschung. Das Unternehmen sollte die Konkurrenz beim Wachstum abhängen, trotzdem würden die Aktien mit einem 50-prozentigen Abschlag gehandelt.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Cineberg / Shutterstock.com

