Seehofer - EU-Flüchlingsverteilung erst nach Asylprüfung an Außengrenzen

Berlin (Reuters) - Bundesinnenminister Horst Seehofer hält eine Verteilung von Flüchtlingen in der EU erst für möglich, wenn die EU eine Asylvorprüfung an den EU-Außengrenzen vereinbart hat.

"Einige wollen den zweiten Schritt vor den ersten machen", sagte der CSU-Politiker zu den jahrelangen vergeblichen Bemühungen in der EU, eine gleichmäßigere Verteilung von Flüchtlingen auf die EU-Staaten zu erreichen. "Schlüsselfrage" sei aber, was an den EU-Außengrenzen passiere, sagte Seehofer. Unterstützung bekam er von seinem österreichischen Kollegen Karl Nehammer.

Die Bundesregierung hat im Programm für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft ab 1. Juli angekündigt, dass sie sich für eine Prüfung an den EU-Außengrenzen einsetzen werde.