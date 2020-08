Seehofer findet DFL-Konzept gut - Fußball mit Fans ist denkbar

Berlin (Reuters) - Das auch für Sport zuständige Bundesinnenministerium hat sich hinter die Pläne der Deutschen Fußball-Liga (DFL) zu Spielen mit einigen Tausend Zuschauern gestellt.

Sofern in der Coronavirus-Krise die Hygiene-Auflagen eingehalten werden könnten, seien Partien mit Fans grundsätzlich möglich, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Mittwoch in Berlin. Innenminister Horst Seehofer (CSU) sei der Meinung, es könne im Herbst schrittweise wieder anlaufen. Volle Stadien seien aber sicherlich noch nicht möglich. Ob und wie viele Zuschauer vor Ort möglich seien, müssten die lokalen Behörden entscheiden.

Das Gesundheitsministerium äußerte keine prinzipiellen Einwände: "Es kommt jetzt auf die Umsetzung vor Ort an." Das Konzept der DFL sei zu begrüßen.

Angesichts zuletzt wieder steigender Neuinfektionszahlen rechnet die DFL mit einer langsamen Normalisierung. "Wir werden in kleinen Schritten die Normalität zurückerobern müssen", hatte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert am Dienstag gesagt. Die Liga bereite sich auf alle Szenarien vor - einen Bundesliga-Start ohne, mit wenigen oder mit etwas mehr Zuschauern. Die neue Saison soll am 18. September beginnen. Innerhalb von 14 Tagen sollen die einzelnen Vereine nun Hygienekonzepte vorlegen, die die Zulassung zumindest eines Teils der Zuschauer möglich machen sollen.[nL8N2F64V0]

Zuletzt wurde vor leeren Rängen gespielt. Bis Ende Oktober - also an den ersten sechs Spieltagen - sollen die Stehplätze in den Stadien nicht besetzt werden. Dort wären die Abstandsregeln kaum einzuhalten. So lange soll auch kein Alkohol ausgeschenkt werden. Bis zum Jahresende wollen die Vereine auch keine Karten an mitreisende Fans der Gastmannschaften ausgeben.