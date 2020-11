Sektorenrotation als Thema beim LS-X KW46 Wochenend-Talk mit DAX, Fraport, Bitcoin und Gewinnern n

Zum Wochenausklang der KW46 / 2020 blicken wir im Händlergespräch auf die starke Woche an den Aktienmärkten, dessen Auslöser und natürlich auch auf die Sektorrotation, die damit verbunden war.

Vor allem der #DAX hat sich erst einmal nach dem starken Montag "festgelaufen" und nicht so stark wie der #Nasdaq, aber dann doch etwas konsolidiert.

Welche Werte waren genau von der Sektoren-Rotation betroffen und was könnten nun die nächsten Favoriten sein? Dabei schauen wir auf die Reisebranche mit #TUI, #Fraport, #Lufthansa, #Booking und #Carnival. Auch die Veranstalter erholen sich, wie CTS Eventim eindeutig zeigt.

Ob die Erholung fortgesetzt wird hängt sicherlich vom nächsten US-Stimulus ab. Hierzu haben wir nicht nur US-Wahl vom Senat im Blick, sondern auch die Äußerungen des US-Präsidenten #Trump.

In diesem Format blicken wir erstmalig auch auf den #Bitcoin, mögliche Zykliken und ein entsprechendes Instrument, mit dem man den Verlauf abbilden kann.

Folgende Sprungmarken sind vorhanden:

0:00 - Intro 02:01 - #Börse im Überblick 03:35 - DAX-Woche aus Händlersicht 05:25 - #Nasdaq in Korrektur 06:20 - Erster Gewinner der Sektorrotation #Fraport 07:28 - US-Stimulus: Aktueller Stand in den USA 09:20 - #Trump vor Machtübergabe und der US-Senat 11:17 - #Bitcoin lebt auf, Zukunftsvisionen im Austausch 16:44 - Wie kann man den Bitcoin mit einem ETN handeln? 18:40 - Gewinner der Sektorrotation mit TUI, Booking 21:10 - Reisen mit Lufthansa zum Event oder dem Kreuzfahrtschiff? 28:25 - #WaltDisney kann auf beiden Beinen stehenEnergiewert #Exxon 32:44 - Sind wir in einer Jahresendrally?

