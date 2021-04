Sell in May and go away? Absicherungsstrategien für das Depot - n-tv Zertifikate vom 23.04.2021

Replaced by the video

Das erste Quartal dieses Jahres ist an der Börse gut gelaufen. Sollten Anleger mit der weltweiten Konjunkturerholung investiert bleiben? Nein, besagt eine alte Börsenweisheit. „Sell in May and go away…", also verkaufe im Mai, verlasse die Börse über den schlecht laufenden Sommer und kehre zum September zurück, so lautet die Redewendung. Aber wie hat sich der Mai historisch geschlagen? Welche Rolle spielte das erste Quartal? Über die Börsenweisheit, eine rentable Positionierung und passende Absicherungsstrategien spricht Bianca Thomas mit Matthias Hüppe von der HSBC.

