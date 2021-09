SERVICENOW - Aktie vor Top?

ServiceNow Inc. - WKN: A1JX4P - ISIN: US81762P1021 - Kurs: 678,630 $ (NYSE)

ServiceNow Inc. bietet eine Cloud-basierte Plattform, mit der Unternehmen manuelle Arbeitsweisen durch digitale Workflows ersetzen können.

Die Aktie von ServiceNow legte in den letzten Tagen stark zu und kletterte am Freitag auf ein neues Allzeithoch bei 681,10 USD.

Die Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Februar 2016 wurde diese Bewegung stark beschleunigt. Am 08. Februar erreichte die Aktie ein Hoch bei 598,37 USD. Anschließend korrigierte der Wert in einem bullischen Keil. Am 22. Juni kam es zum Ausbruch aus dem Keil. Am Freitag erreichte der Wert das rechnerisches aus dem Keil bei 688,00 USD fast.

Die Bollinger Bänder sind stark aufgeweitet. Der RSI (14) notiert seit längerem im oberen Extrembereich und nähert sich historischen Spitzenwerten an.

Gewinne mitnehmen

Die Rally in der ServiceNow-Aktie dürfte im Wesentlichen zu Ende sein. In den nächsten Tagen kann es zu einer größeren Konsolidierung in Richtung des alten Allzeithochs bei 598,37 USD bzw. an das log. 38,2 % Retracement der Aufwärtsbewegung seit Mai bei 580,51 USD kommen. Dort könnte es dann zu einer neuen Rallyphase kommen. Kommt es im Bereich um 688 USD zu keinem Top, dann wäre eine Rallyausdehnung in Richtung 760-780 USD möglich. Dort würde die Aktie auf die langfristige obere Trendbegrenzung seit Februar 2016 treffen.

Fazit: Die Aktie ist extrem stark gelaufen und dürfte vor einem größeren Top stehen.

ServiceNow Inc.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)