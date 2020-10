Sexy Tech. Unsexy Banken

Steigende COVID-Zahlen in den USA und Europa führen seit zehn Handelstagen zu einer Rotation zurück in den Tech-Sektor. Die sinkende Chance eines Wirtschaftspakets vor den Wahlen, fachen diesen Trend zusätzlich an. Banken bleiben somit genauso Out, wie andere Covid-Verlierer: Fluggesellschaften, Hotels, Restaurants, Kinos, Casinos und Kreuzfahrtgesellschaften.